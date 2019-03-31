Бабушка несколько месяцев ошибалась номером и нашла себе друга на всю жизнь

Читайте также

Бабушка несколько месяцев ошибалась номером и нашла себе друга на всю жизнь

1091

Фото: facebook/Callie Hall

С чего начинается крепкая дружба? История Кэлли Холл из Южной Каролины, США, показывает, что иногда для неё достаточно лишь случайного звонка.

Старичкам порой бывает сложно разобраться с техникой, даже с обычным телефоном. Так и бабушка Маргарет раз за разом оставляла заботливые сообщения на автоответчике своего внука Барри. Как она думала. На самом же деле Маргарет неправильно записала номер и звонила незнакомой девушке Кэлли. А та каждый раз перезванивала старушке, пытаясь объяснить, что она ошиблась.

Она [Маргарет] звонила примерно раз в две недели, чтобы проведать Барри, узнать, не нужно ли ему подшить брюки или чего-нибудь ещё. Каждый раз я перезванивала ей, чтобы сказать, что она всё ещё набирает неверный номер. И мы немного болтали

Кэлли Холл

<p>Кэлли Холл и Маргарет. Фото: facebook / Callie Hall</p>

Прошло несколько месяцев, прежде чем Маргарет наконец исправила ошибку в номере внука. Тогда она оставила Келли сообщение с благодарностью за то, что та была её другом. И девушка с горечью подумала, что больше никогда не услышит голос милой старушки.

Счастливого Рождества, Кэлли! Спасибо, что была моим другом. Люблю тебя

Маргарет

<p>Кэлли Холл. Фото: facebook / Callie Hall</p>

Но друзей не теряют так просто. Скоро бабушка снова записала девушке голосовое, чтобы пожелать хорошего дня и попросить с ней связаться. И их общение по телефону возобновилось и продолжалось около полутора лет. Кэлли за это время пережила много трудностей, включая развод родителей. Но всё это время она чувствовала поддержку мудрой старушки. И наконец подружки решили встретиться. "Маргарет мне не только друг, теперь она моя семья", — сказала Келли.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×