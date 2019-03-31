Бабушка несколько месяцев ошибалась номером и нашла себе друга на всю жизнь

С чего начинается крепкая дружба? История Кэлли Холл из Южной Каролины, США, показывает, что иногда для неё достаточно лишь случайного звонка.

Старичкам порой бывает сложно разобраться с техникой, даже с обычным телефоном. Так и бабушка Маргарет раз за разом оставляла заботливые сообщения на автоответчике своего внука Барри. Как она думала. На самом же деле Маргарет неправильно записала номер и звонила незнакомой девушке Кэлли. А та каждый раз перезванивала старушке, пытаясь объяснить, что она ошиблась.

Она [Маргарет] звонила примерно раз в две недели, чтобы проведать Барри, узнать, не нужно ли ему подшить брюки или чего-нибудь ещё. Каждый раз я перезванивала ей, чтобы сказать, что она всё ещё набирает неверный номер. И мы немного болтали Кэлли Холл

Прошло несколько месяцев, прежде чем Маргарет наконец исправила ошибку в номере внука. Тогда она оставила Келли сообщение с благодарностью за то, что та была её другом. И девушка с горечью подумала, что больше никогда не услышит голос милой старушки.

Счастливого Рождества, Кэлли! Спасибо, что была моим другом. Люблю тебя Маргарет

Но друзей не теряют так просто. Скоро бабушка снова записала девушке голосовое, чтобы пожелать хорошего дня и попросить с ней связаться. И их общение по телефону возобновилось и продолжалось около полутора лет. Кэлли за это время пережила много трудностей, включая развод родителей. Но всё это время она чувствовала поддержку мудрой старушки. И наконец подружки решили встретиться. "Маргарет мне не только друг, теперь она моя семья", — сказала Келли.