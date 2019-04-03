Школьник каждый день носит на спине больного друга, и так на протяжении 6 лет

Об этой истории узнали абсолютно случайно. Даже мама 12-летнего Сю Биняна не подозревала, что её сын каждый день помогает лучшему другу и носит его в школу. Мальчик не кичился этим, а просто делал то, что, по его мнению, должен был.

Маленький герой и его друг Джан Цзэ живут в китайской провинции Сычуань. Каждый день они вместе ходят в школу, куда Сю спокойно доносит одноклассника на спине. Сам он признаётся, что ему совсем не трудно, сообщает Daily Mail.

Я вешу больше 40 килограммов, а Джан всего около 25, и я легко могу его поднять Сю Бинян

О состоянии Джана стало известно, когда ему было всего четыре года. Врачи диагностировали у него редкое заболевание мышц — миастения гравис (буквально — мышечная слабость). Мальчик не может самостоятельно ходить, но, к счастью, ему очень повезло с другом.

Конечно, это не так легко, как кажется на первый взгляд. Но мальчики успевают, к примеру, дойти из класса до туалета за три минуты. Сю помогает другу и в бытовых вещах: наполняет бутылку водой или передаёт учителю домашнее задание. В будущем он хочет работать волонтёром и помогать другим людям.