7 подружек купили особняк мечты за 36 млн, чтобы вместе встретить в нём старость

Иногда самые лучшие идеи начинаются с безобидной шутки, так вышло и в этот раз. Но теперь простые девушки из Гуанчжоу, Китай, стали примером настоящей дружбы, и на них равняются многие.

Подружки из Китая были неразлучны с самой юности, когда познакомились на своей первой работе, пишет LADbible. Но спустя 20 лет чудесных отношений девушки заметили, что времени друг на друга у них становится всё меньше, ведь семья и бытовые проблемы отнимают каждую свободную минутку. "Ну ничего, в старости всё наверстаем", — пошутила одна из них, и вот к чему это привело.

Подружки купили старенький особняк в пригороде и решили его отремонтировать на свой вкус. Спустя некоторое время при вложении 4 миллионов юаней (почти 37 миллионов рублей) строительство было закончено. В общей сложности трёхэтажный дом насчитывает семь спален, большую открытую кухню, бассейн и чайную беседку, которую девушки построили с нуля.

Мы будем готовить, устраивать барбекю в полях и ходить в ближайшую деревню за продуктами Джин Ду, одна из подружек

Девушки договорились научиться новому и полезному делу: кто-то будет готовить, кто-то выращивать овощи и фрукты, а кто-то развлекать остальных. Теперь подружки ждут, когда их дети вырастут и начнут свою самостоятельную жизнь, чтобы наконец-то переселиться в свой особняк мечты и всё время проводить вместе.

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