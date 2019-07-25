Друзья собираются каждые пять лет, чтобы повторить фото, сделанное в 1982 году

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Фото © "Твиттер"/fiveyearphoto

Серия фотографий друзей вдохновила тысячи людей по всему миру. Но помимо интереса эти кадры вызывают множество вопросов у пользователей Сети. Как они это делают? Что находится в этой банке? Читайте дальше, чтобы узнать душевную историю дружбы на всю жизнь.

В 1982 году пятеро друзей, только окончивших школу, сделали общую фотографию на память. Никто и подумать не мог, что это станет традицией на годы

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

Дружба парней началась задолго до этой фотографии. Ещё в 1977 году у семьи Джона Вардлоу сгорел дом, и им пришлось снимать жильё. Совсем рядом с домом семьи Джона Диксона. Это и положило начало большой компании.

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

Парни увлекались любительскими фильмами, и именно благодаря им они подружились ещё с одним Джоном, а также Марком и Даллосом

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

В 1987 году друзья снова приехали к озеру Копко и решили воссоздать свою оригинальную фотографию

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

А что в банке?

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

Во время первого путешествия в 1982 году парни нашли таракана и сделали его своим талисманом. Они поместили его в банку, но подумали, что одному ему будет грустно, и решили, что компанию ему составит фотография актёра Роберта Янга. В последующих фотографиях банки всегда разные, потому что искать себе нового таракана каждый раз не очень-то удобно.

На фотографии 1992 года они всё там же, но уже все одетые. Должно быть, виной тому пасмурная погода

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

1997 год. Похоже, не в погоде было дело...

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

2002-й. Друзья уже отработали свою схему воссоздания оригинального снимка. Правда, банка оказалась слишком большой

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

В 2007 году после смехотворно большой банки они решили найти ёмкость, максимально похожую на ту, что была использована на оригинальном снимке

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

2012 год. Это их седьмая по счёту фотография. Прошло 30 лет с первого снимка

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

Это фото пока что последнее из всей коллекции. Сделано оно в 2017 году

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/fiveyearphoto" target="_blank">fiveyearphoto</a></p>

В 2022 году друзья планируют провести голосование — чья фотография будет в банке. И теперь у них есть наследники: Джей Ди передаст свою традицию Копко своему двухлетнему сыну Джимми. Увидим их в 2022 году!

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