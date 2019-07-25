Друзья собираются каждые пять лет, чтобы повторить фото, сделанное в 1982 году

Серия фотографий друзей вдохновила тысячи людей по всему миру. Но помимо интереса эти кадры вызывают множество вопросов у пользователей Сети. Как они это делают? Что находится в этой банке? Читайте дальше, чтобы узнать душевную историю дружбы на всю жизнь.

В 1982 году пятеро друзей, только окончивших школу, сделали общую фотографию на память. Никто и подумать не мог, что это станет традицией на годы

Дружба парней началась задолго до этой фотографии. Ещё в 1977 году у семьи Джона Вардлоу сгорел дом, и им пришлось снимать жильё. Совсем рядом с домом семьи Джона Диксона. Это и положило начало большой компании.

Парни увлекались любительскими фильмами, и именно благодаря им они подружились ещё с одним Джоном, а также Марком и Даллосом

В 1987 году друзья снова приехали к озеру Копко и решили воссоздать свою оригинальную фотографию

А что в банке?

Во время первого путешествия в 1982 году парни нашли таракана и сделали его своим талисманом. Они поместили его в банку, но подумали, что одному ему будет грустно, и решили, что компанию ему составит фотография актёра Роберта Янга. В последующих фотографиях банки всегда разные, потому что искать себе нового таракана каждый раз не очень-то удобно.

На фотографии 1992 года они всё там же, но уже все одетые. Должно быть, виной тому пасмурная погода

1997 год. Похоже, не в погоде было дело...

2002-й. Друзья уже отработали свою схему воссоздания оригинального снимка. Правда, банка оказалась слишком большой

В 2007 году после смехотворно большой банки они решили найти ёмкость, максимально похожую на ту, что была использована на оригинальном снимке

2012 год. Это их седьмая по счёту фотография. Прошло 30 лет с первого снимка

Это фото пока что последнее из всей коллекции. Сделано оно в 2017 году

В 2022 году друзья планируют провести голосование — чья фотография будет в банке. И теперь у них есть наследники: Джей Ди передаст свою традицию Копко своему двухлетнему сыну Джимми. Увидим их в 2022 году!

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