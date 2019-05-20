Кортни Кокс впервые показала это фото "Друзей", и за ним стоит особенная история

Читайте также

Кортни Кокс впервые показала это фото "Друзей", и за ним стоит особенная история

1432

Фото: © Instagram / courteneycoxofficial

Первая серия "Друзей" вышла на экраны 22 сентября 1994 года. На следующий день актёры буквально проснулись знаменитыми. Но что было до этого?

Этот уникальный кадр был сделан летней ночью 1994 года, незадолго до выхода шоу в эфир. На фото — актёры, чьи имена сегодня знает каждый: Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Кортни Кокс. Снимок получил уже более одного миллиона лайков на странице актрисы в "Инстаграме", сообщает Daily Mirror.

<p>Фото: © Instagram / c<a href="https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/" target="_blank">ourteneycoxofficial</a></p>

Будущие звёзды одного из самых популярных комедийных сериалов за всю историю телевидения летят на частном самолёте в Лас-Вегас. Режиссёр шоу Джеймс Джимми Барроуз тогда пригласил актёров на ужин, и именно во время этого полёта они впервые увидели себя в роли героев "Друзей", посмотрев первый эпизод.

<p>Фото: © Кадр из сериала &#34;Друзья&#34;</p>

В середине ужина режиссёр заявил актёрам, что именно сегодня они в последний раз могут насладиться анонимностью. Он не сомневался, что "Друзья" принесут актёрам бешеную популярность.

Это последний ужин, который вы проведёте, как обычные люди, прежде чем вас начнут атаковать фанаты.

Джеймс Барроуз

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×