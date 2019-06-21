Мэттью Перри впервые за долгое время появился на публике, шокировав своим видом

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Фото © Edward Opi / Splashnews.com

49-летний актёр, который во время съёмок "Друзей" боролся с наркоманией и депрессией, снова заставил за него поволноваться. Он попался на глаза фотографам в пугающем образе.

Перри почти два года не появлялся на публике, а в 2018-м ему пришлось три месяца провести в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта. Недавно актёра заметили в Нью-Йорке, США, и его вид просто шокировал, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Robert O&#39;neil / Splashnews.com</p>

Экс-комик выглядел довольно неопрятно. Волосы были всклокочены, одежда — мятая и в пятнах, лицо покрывала щетина, а на правой щеке появилась странная отметина. Но особое внимание привлекли его руки. Они казались распухшими, а ногти на них — слишком длинными и неухоженными. Что наводит на мысли, что артист снова борется с болезнями.

<p>Фото © Robert O&#39;neil / Splashnews.com, Edward Opi / Splashnews.com</p>

Тем временем за его коллег по сериалу "Друзья", похоже, можно только порадоваться. Они выглядят вполне здоровыми и счастливыми. Недавно Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон поздравили "боевую" подругу Кортни Кокс с 55-летием.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/" target="_blank"><strong>courteneycoxofficial</strong></a></p>

А ранее Дженнифер Энистон намекнула на продолжение любимого многими сериала. Однако сам Перри уже давно отмечал в интервью, что больше не хочет сниматься в "Друзьях", которые сделали его актёром одной роли.

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