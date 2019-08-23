Подруги открыли капсулу времени и внутри нашли пугающе точные прогнозы их жизни

Капсула времени, пролежавшая в земле 22 года, хранила в себе невероятно точные предсказания жизни лучших подруг, закопавших её.

На 15-летие дружбы шесть школьниц из Англии решили заложить капсулу времени с предположениями об их дальнейшей судьбе: с кем они свяжут свои жизни и кем будут работать. Но никто и подумать не мог, что этим мечтам суждено стать реальностью. В капсуле также были постеры с их любимыми артистами и записи из дневников.

Правда, уже через несколько лет девочки повзрослели и компания перестала тесно общаться. Но вот в 2019 году Эмме пришла идея раскопать капсулу времени. Она сразу связалась с подругами детства в "Фейсбуке". В прошлом месяце девушки, которым уже по 37 лет, воссоединились, захватив с собой металлоискатель и лопаты. Когда клад с воспоминаниями наконец был у них, они принялись рассматривать, что же там внутри.

Тогда мы писали предсказания друг о друге, и некоторые из них оказались правдивыми. Там было много значимого для нас, о нашей дружбе Эмма Пейдж

Эмма стала учителем начальных классов, а Джемма теперь грумер, как и написано в предсказаниях, сообщает Mirror.

Мы были ошеломлены, когда увидели, насколько предсказания точные! У меня свадьба на следующей неделе. Одна из девчонок тогда нарисовала свадебное платье, которое очень похоже на то, которое я надену Джемма Линч

Встреча со старыми друзьями оказалась очень эмоциональной. Бывшие школьницы, а сейчас — профессионалы своего дела и мамы поделились, что идея открыть капсулу была как нельзя кстати.

Мы взяли немного просекко, чтобы отпраздновать встречу. Это был довольно эмоциональный день. Но в хорошем смысле Джемма Линч

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