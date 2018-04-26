В Москве двоих пешеходов сбили, когда они собирали продукты из порванного пакета

Страшное происшествие случилось на улице Луганской недалеко от станции метро "Царицино" в Москве. На кадрах, попавших в объектив дорожной камеры слежения, видно, как двое мужчин переходят дорогу с пакетом в руках.

В один момент пакет рвётся прямо на проезжей части, и мужчины начинают в спешке собирать его содержимое. Несколько автомобилей объехали их, но в считанные секунды легковушка на большой скорости сбивает мужчин, как кегли.

Постояв несколько секунд, водитель сдаёт назад и скрывается с места происшествия. В пресс-службе УГИБДД по Москве отметили, что ДТП произошло 21 апреля около 22:00.