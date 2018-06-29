Девушка перебегала дорогу на высоких каблуках, и карма её настигла быстро: видео

При этом пешеходный переход находился всего в 50 м от места ДТП, но девушке, видимо, было не до этого.

Камера видеонаблюдения в мексиканском городе Ногалес сняла ужасающий момент, как девушка на высоких каблуках пытается перебежать дорогу в неположенном месте, поскальзывается и падает прямо под колёса автомобиля.

На кадрах видно, как 22-летняя Минерва разговаривает по телефону и пытается перейти дорогу прямо через проезжую часть. Перед ней останавливаются две машины, однако на последней полосе водитель не замечает пешехода и не успевает вовремя затормозить.

Очевидцы ДТП спешат на помощь бедной девушке, пока водитель медленно съезжает с неё. Пострадавшую срочно доставили в больницу с переломами левого колена и локтя, сильными повреждениями правой руки и гематомами по всему телу. Сейчас она находится в стабильном состоянии. По сообщениям местных СМИ, Минерва переходила дорогу всего в 50 метрах от пешеходного перехода.