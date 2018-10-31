Последние слова парня перед тем, как он погиб на байке: Люблю, сильно не скучай

24-летний житель Эссекса, Англия, возвращался к себе домой, когда попал в смертельное ДТП.

В день трагедии 24-летний Лиам Холдинг возвращался домой после того, как провёл выходные с любимой. Однако по пути он попал в страшное ДТП с участием грузовика и погиб на месте. 25-летняя Кэти Мэйнард до последнего не могла поверить в случившееся, сообщает The Sun.

Лиам был моей первой любовью и родственной душой. Он относился ко мне как к королеве, и за это я буду продолжать и дальше улыбаться, вспоминая о нём Кэти Мэйнард

Кэти рассказала, что те три дня, которые она провела вместе с Лиамом, были самыми лучшими в её жизни. Влюблённые встречались всего месяц, но уже планировали совместное будущее.

Он попрощался со мной, чтобы поехать домой. Лиам поцеловал меня и сказал: "Это случилось. Я люблю тебя. Постарайся не скучать по мне слишком сильно" Кэти Мэйнард

В память о погибшем бойфренде Кэти сделала татуировку, где сказано: "Будь осторожен на дороге, всегда".