Последние слова парня перед тем, как он погиб на байке: Люблю, сильно не скучай

В день трагедии 24-летний Лиам Холдинг возвращался домой после того, как провёл выходные с любимой. Однако по пути он попал в страшное ДТП с участием грузовика и погиб на месте. 25-летняя Кэти Мэйнард до последнего не могла поверить в случившееся, сообщает The Sun.
Лиам был моей первой любовью и родственной душой. Он относился ко мне как к королеве, и за это я буду продолжать и дальше улыбаться, вспоминая о нём
Кэти Мэйнард
Кэти рассказала, что те три дня, которые она провела вместе с Лиамом, были самыми лучшими в её жизни. Влюблённые встречались всего месяц, но уже планировали совместное будущее.
Он попрощался со мной, чтобы поехать домой. Лиам поцеловал меня и сказал: "Это случилось. Я люблю тебя. Постарайся не скучать по мне слишком сильно"
Кэти Мэйнард
В память о погибшем бойфренде Кэти сделала татуировку, где сказано: "Будь осторожен на дороге, всегда".
Мы познакомились через Интернет и впервые встретились в начале августа. 2 сентября он попросил меня стать его девушкой. Мы не встречались долго, но однажды ночью он посмотрел на меня и сказал: "Я исправлю тебя". Он сделал именно это...
Кэти Мэйнард
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