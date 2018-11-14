Кони, люди, дураки и дороги. Самое загадочное ДТП попало на видео

В какой-то момент лошадь теряет ориентацию в пространстве и съезжает в кювет, попутно скидывая с телеги сидящего в ней мужчину. И для пьяного свидетеля это зрелище становится последней каплей.
Странное видео, которое было опубликовано на портале LiveLeak, быстро разошлось по соцсетям, и у большинства зрителей возник один единственный вопрос:
Что там за кошмар вообще происходит?
VVoldemarishe
И, похоже, разумного ответа на этот вопрос просто не существует.
Мне сначала показалось, что лошадь всё-таки адекватная. Но после пятого просмотра закрались сомнения
DonkiHotWindmill
Впрочем, некоторые комментаторы всё-таки попытались разбавить хаос происходящего хоть какой-то логикой.
Что ж, остаётся только признать, что дураки и дороги — не исключительно российская беда.
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