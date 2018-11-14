Кони, люди, дураки и дороги. Самое загадочное ДТП попало на видео

В Сети появилось загадочное видео, снятое на сельской дороге в Румынии. На кадрах пьяный мужчина стоит на дороге, а мимо него едет машина, запряжённая в лошадь с телегой — именно так, и никак иначе.

В какой-то момент лошадь теряет ориентацию в пространстве и съезжает в кювет, попутно скидывая с телеги сидящего в ней мужчину. И для пьяного свидетеля это зрелище становится последней каплей.

Странное видео, которое было опубликовано на портале LiveLeak, быстро разошлось по соцсетям, и у большинства зрителей возник один единственный вопрос:

Что там за кошмар вообще происходит? VVoldemarishe

И, похоже, разумного ответа на этот вопрос просто не существует.

Мне сначала показалось, что лошадь всё-таки адекватная. Но после пятого просмотра закрались сомнения DonkiHotWindmill

Впрочем, некоторые комментаторы всё-таки попытались разбавить хаос происходящего хоть какой-то логикой.

Что ж, остаётся только признать, что дураки и дороги — не исключительно российская беда.