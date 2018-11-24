Школьница оставила на месте ДТП записку, содержание которой покорило миллионы

21-летний студент Эндрю Сипович рассказал в "Твиттере", что припарковал у дома в Буффало, США, свою машину. А вернувшись, обнаружил на ней большую вмятину. Но вскоре расстроенный парень увидел записку, в которой рассказывалось о случившемся. Причём так мило, что даже картинки прилагались. История стала настолько популярной, что о ней написали многие зарубежные СМИ.

Эндрю рассказал, что записку написала шестиклассница, которая, к сожалению, не указала имя. Но благодаря ей он нашёл виновника, который повредил его красный "форд-мустанг". И сохранил деньги — чинить автомобиль самому ему не придётся.

Спасибо анонимной шестикласснице, которая помогла спасти мне пару тысяч (автобус нарисован не в масштабе) Эндрю Сипович

В сообщении девочка описала в подробностях, что произошло. Она рассказала, что вмятину оставил школьный автобус с номером 449. Каждый вечер он привозит школьницу домой. И в этот раз он случайно задел автомобиль Эндрю. Шестиклассница извинялась за произошедшее, а ниже оставила рисунок, который особенно приглянулся пользователям Сети. Она нарисовала маленький автобус с детьми, которые, вероятно, кричали во время инцидента.

Пост парня с запиской в итоге стал вирусным и набрал 1,2 млн лайков в "Твиттере". Его увидел и один из учителей шестиклассницы, который сказал, что, кажется, знает, кому принадлежит почерк. Теперь Эндрю собирается отправиться к школьнице, чтобы лично сказать ей спасибо.