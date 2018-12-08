"Ни один ребёнок не должен видеть того, что видел этот 7-летний мальчик"

Мальчик подарил пожарным рисунок в благодарность за то, что они его спасли из страшной аварии.

Семилетний мальчик и его отец чудом выжили благодаря усилиям пожарных, которые вытащили их из искорёженного автомобиля. Дело в том, что родственники попали в страшное ДТП в Уилтшире, в результате которого погибли два человека. Но, к счастью, спасательная служба вовремя прибыла — и Олли остался в живых, сообщает Daily Mail.

Мальчик решил как-то отблагодарить своих спасителей и нарисовал им подарок. На листе бумаги Олли написал: "Мужчина и женщина, работающие пожарными. Спасибо за помощь мне и моему папе".

Спасатели выложили рисунок в Twitter, написав: "Ни один семилетний ребёнок не должен видеть того, что видел этот малыш". После того как Олли подарил рисунок, его пригласили на пожарную станцию.