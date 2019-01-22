Жена набрала мужа, чтобы рассказать о ДТП у дома, но звонок раздался из обломков

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Жена набрала мужа, чтобы рассказать о ДТП у дома, но звонок раздался из обломков

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Фото: bpm-media

50-летняя мама восьми детей Джеки Сондерс из Дербишира, Англия, отправилась утром на пробежку, не подозревая, что она закончится для неё трагедией.

Домохозяйка Джеки увидела возле дома ужасную аварию и решила, что должна позвонить своему мужу Джону. Женщина думала, что её супруг уже на работе и ему очень повезло избежать такого ДТП. По словам англичанки, на тот момент она не понимала, насколько сильно ошибается.

<p>Джон и Джеки Сондерс. Фото: bpm-media</p>

Но позже выяснилось, что среди обломков находится мопед мужа, на котором Джон ездил на работу. Он столкнулся с "рендж-ровером". И, к сожалению, авария оказалась для мужчины смертельной.

Я подумала, что должна позвонить и сказать, как ему повезло, но оказалось, это не так. Там (среди погибших в аварии. — Прим ред.) был он

Джеки Сондерс

<p>Мама Джона Гвин Сондерс (слева), Джон и Джеки Сондерс. Фото: bpm-media</p>

Женщина рассказала, что гибель Джона оставила опустошённой всю семью. Они с мужем прожили более 26 лет и воспитали восьмерых детей. И, несмотря на такой долгий срок, им удавалось всё это время сохранять любовь и тёплые отношения.

Мы могли говорить часами, темы никогда не заканчивались. Жизнь не была идеальной, но хорошее перевешивало плохое

Джеки Сондерс

Теперь полицейские проводят расследование, а родственники готовятся к похоронам и ждут заключительного вердикта от суда.

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