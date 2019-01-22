Жена набрала мужа, чтобы рассказать о ДТП у дома, но звонок раздался из обломков

50-летняя мама восьми детей Джеки Сондерс из Дербишира, Англия, отправилась утром на пробежку, не подозревая, что она закончится для неё трагедией.

Домохозяйка Джеки увидела возле дома ужасную аварию и решила, что должна позвонить своему мужу Джону. Женщина думала, что её супруг уже на работе и ему очень повезло избежать такого ДТП. По словам англичанки, на тот момент она не понимала, насколько сильно ошибается.

Но позже выяснилось, что среди обломков находится мопед мужа, на котором Джон ездил на работу. Он столкнулся с "рендж-ровером". И, к сожалению, авария оказалась для мужчины смертельной.

Я подумала, что должна позвонить и сказать, как ему повезло, но оказалось, это не так. Там (среди погибших в аварии. — Прим ред.) был он Джеки Сондерс

Женщина рассказала, что гибель Джона оставила опустошённой всю семью. Они с мужем прожили более 26 лет и воспитали восьмерых детей. И, несмотря на такой долгий срок, им удавалось всё это время сохранять любовь и тёплые отношения.

Мы могли говорить часами, темы никогда не заканчивались. Жизнь не была идеальной, но хорошее перевешивало плохое Джеки Сондерс

Теперь полицейские проводят расследование, а родственники готовятся к похоронам и ждут заключительного вердикта от суда.