Правда оказалась ещё ужаснее, когда отец узнал, кого они с другом сбили насмерть

Ужасающий инцидент произошёл в городе Мотеруэлле, Шотландия. В результате погибла аварии 12-летняя школьница, которая оказалась дочерью пассажира.

Эбби Макларен приехала домой и выходила из школьного автобуса, когда её сбила машина. По словам свидетеля, он услышал громкий хлопок, когда смотрел телевизор. А когда выглянул на улицу, перед его глазами предстала страшная сцена. Сразу после аварии из автомобиля выбежал мужчина и, увидев девочку, застыл на месте, пишет Daily Mail.

Он просто стоял там словно парализованный, не мог пошевелиться и ничего сказать Очевидец

Как выяснилось позже, в аварию попала его 12-летняя дочка. А он был пассажиром в машине, которая на неё наехала. Очевидцы вызвали скорую, но врачи, которые сражались за жизнь девочки, потерпели неудачу. Эбби умерла в детском королевском госпитале Глазго.

Правоохранители арестовали 38-летнего водителя, который тоже пытался спасти девочку после ДТП. Вскоре он должен предстать перед судом. Ребята, которые учились вместе с Эбби в школе, приносят к месту гибели цветы, чтобы почтить её память.