Правда оказалась ещё ужаснее, когда отец узнал, кого они с другом сбили насмерть

Читайте также

Правда оказалась ещё ужаснее, когда отец узнал, кого они с другом сбили насмерть

3413

Фото: facebook

Ужасающий инцидент произошёл в городе Мотеруэлле, Шотландия. В результате погибла аварии 12-летняя школьница, которая оказалась дочерью пассажира.

Эбби Макларен приехала домой и выходила из школьного автобуса, когда её сбила машина. По словам свидетеля, он услышал громкий хлопок, когда смотрел телевизор. А когда выглянул на улицу, перед его глазами предстала страшная сцена. Сразу после аварии из автомобиля выбежал мужчина и, увидев девочку, застыл на месте, пишет Daily Mail.

<p>Эбби Макларен. Фото: facebook</p>

Он просто стоял там словно парализованный, не мог пошевелиться и ничего сказать

Очевидец

<p>Джон Макларен, отец. Фото: facebook</p>

Как выяснилось позже, в аварию попала его 12-летняя дочка. А он был пассажиром в машине, которая на неё наехала. Очевидцы вызвали скорую, но врачи, которые сражались за жизнь девочки, потерпели неудачу. Эбби умерла в детском королевском госпитале Глазго.

<p>Фото: facebook</p>

Правоохранители арестовали 38-летнего водителя, который тоже пытался спасти девочку после ДТП. Вскоре он должен предстать перед судом. Ребята, которые учились вместе с Эбби в школе, приносят к месту гибели цветы, чтобы почтить её память.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×