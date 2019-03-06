В Самаре мать умерла, спасая 6-летнюю дочь от "мерседеса" с блатными номерами

Утром 4 марта в Самаре, на улице Утевской, произошла страшная авария. В результате которой маленькая девочка осталась без мамы.

Мама шестилетней девочки Ольга Б., как обычно, встала пораньше, чтобы собраться на работу и успеть отвести дочку в детский сад. Но, когда они направлялись по пешеходному переходу к остановке автобуса, на родственников вылетел белый "мерседес", пишет "Без формата".

Всё, что успела сделать любящая мама, — оттолкнуть своего ребёнка с пути машины-убийцы. Дочка спаслась, но 28-летняя женщина попала под колёса автомобиля и скончалась до приезда скорой. Единственное, что оставалось очевидцам, — увести девочку от леденящего душу зрелища.

Когда на место приехали правоохранители, из иномарки с блатными номерами вышла 20-летняя девушка в розовой шапочке и на шпильках, пишет паблик "Плохие новости". По словам свидетеля, автоледи не захотела ждать и решила объехать машину, которая остановилась перед переходом, пропуская Ольгу с дочкой. Эта прихоть стоила жизни молодой матери, любящей природу, книги и больше всего — своего ребёнка. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.