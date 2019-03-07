Влюблённым оставалось 2 недели до свадьбы, если бы не страшное ДТП под Орлом

Страшное ДТП произошло 3 марта на 117-м километре трассы Орёл — Тамбов. Жительница Ливен стала жертвой аварии, в которой лишилась своего возлюбленного. Трогательное письмо с просьбой к очевидцам откликнуться она прислала в местную газету.

Судьба порой бывает жестокой. Так, например, этих молодых влюблённых накануне свадьбы разлучила смерть. 21-летняя Юлия Б. и 26-летний Андрей А. были крепкой любящей парой. Они, судя по письму девушки, воспитывали ребёнка и наконец решили пожениться, пишет "Уездный город". На странице у обоих нежные фото друг с другом. И обручальные кольца...

Я скажу сразу всем, я встретила самого светлого и самого лучшего мужчину в своей жизни, он носил меня на руках, защищал меня, всегда понимал и никогда не оставлял, все мои сложности и проблемы он брал на себя Юлия Б.

Свадьбу запланировали на 16 марта. Жених и невеста вовсю готовились к праздничному событию. Но менее чем за две недели до него пара попала в ДТП. По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением и столкнулся с большегрузом. В итоге Юля и водитель легковушки получили травмы, а Андрей умер в больнице. "Я держала его за руку и обещала, что он не умрёт, в больнице он всем твердил, что 16-го свадьба", — напишет потом девушка.

Его сердце остановилось, а моя душа умерла вместе с ним. Он так и не увидит меня в белом платье, я так и не назову его мужем. Теперь только навечно невеста, одно кольцо на пальце, второе — в гробу Юлия Б.

Теперь убитая горем девушка просит откликнуться очевидцев, особенно тех, у кого был видеорегистратор. По её версии, виноват в аварии водитель большегруза. Что на самом деле произошло на трассе, ещё предстоит выяснить следствию. Но жениха Юле уже никто не вернёт.