33-летнего племянника Аллы Пугачёвой на скорости сбила машина

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33-летнего племянника Аллы Пугачёвой на скорости сбила машина

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Фото: vk/Алла Пугачёва | Королева эстрады, "✔Алла Пугачева l Alla- Primadonna"

Авария произошла в Новомичуринске Рязанской области. Там Влад Пугачёв живёт в последние полгода с новой возлюбленной.

По словам приятеля, 33-летний Влад возвращался из магазина, когда его задела машина, которая ехала на всей скорости. Парень, который не до конца избавился от проблем с опорно-двигательным аппаратом, упал и не смог подняться сам. Его госпитализировали, но, к счастью, всё обошлось, пишет Starhit. Спустя несколько часов Влада отпустили домой.

После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьёзным последствиям

Приятель Влада

<p>Справа — Влад Пугачёв. Фото: vk / <a href="https://vk.com/allapugacheva_koroleva" target="_blank"><strong>Алла Пугачёва | Королева эстрады, </strong></a>&#34;<a href="https://vk.com/club62157033" target="_blank">✔Алла Пугачёва l Alla- Primadonna&#34;</a></p>

Влад Пугачёв — сын единственного брата Аллы Борисовны, скончавшегося в 2011 году. После смерти отца он начал употреблять наркотики, что пагубно повлияло на его здоровье. Парень оказался на четыре года прикован к инвалидной коляске, а Примадонна потратила немалую сумму на его лечение. Она же подарила ему однушку в районе метро "Сокол", которую он сейчас сдаёт, и оформляла временную опеку над ребёнком Влада.

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