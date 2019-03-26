Очевидцы снимали "неадекватного" водителя бензовоза, а через мгновение он погиб

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Очевидцы снимали "неадекватного" водителя бензовоза, а через мгновение он погиб

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Видео: telegram/КБ

Авария произошла 25 марта на трассе Хабаровск —Владивосток, близ села Константиновка Спасского района. Катастрофу засняли на камеру очевидцы.

На кадрах ролика, который сняли шокированные автомобилисты, видно, как автоцистерну с горючим по непонятным причинам мотает из стороны в сторону. А затем она внезапно слетает в кювет и переворачивается.

Взрыва удалось избежать, так как приехавшие вовремя противопожарные службы смогли ликвидировать утечку дизельного топлива. Тем не менее 40-летнему водителю выжить не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью, указано на сайте УМВД РФ по Приморскому краю.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/primuvd" target="_blank"><strong>primuvd</strong></a></p>

Примечательно то, что у водителя бензовоза был 20-летний стаж управления подобным транспортом, техсостояние машины тоже было в порядке. И за последние пять лет у мужчины не было ни единого штрафа. ДТП произошло в ясную погоду, в светлое время суток, на прямом участке с сухим асфальтовым покрытием. Комментаторы под роликом предположили, что шофёр либо уснул, либо ему стало плохо. Но что произошло в действительности, выяснить ещё предстоит.

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