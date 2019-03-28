В Хакасии девушка-прапорщик вылетела через лобовое, попав в страшное ДТП

Авария произошла вечером 26 марта, когда молодая автоледи ехала по трассе из Абакана в сторону родного города Черногорска.

25-летняя Анна С. попала в ДТП, в результате которого её белая Toyota Mark II превратилась в груду металла. Девушка не справилась с управлением, вылетела на обочину и врезалась в электроопору. Сама автоледи вылетела из машины через лобовое стекло.

К счастью, девушке удалось выжить, однако она получила серьёзные травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы бедра, таза, голени, шейного отдела позвоночника и локтевого отростка, пишет ИА "Запад 24".

Анна работала в УФСИН России по Республике Хакасия и была прапорщиком внутренней службы. В момент аварии она находилась в машине одна, и пока не установлено, использовала ли автоледи ремень безопасности. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Они изъяли подушку безопасности, на которой осталась кровь пострадавшей, для экспертизы на наличие алкоголя или наркотических веществ.