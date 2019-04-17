Камера сняла последние секунды жизни пассажира, которого на скорости снёс КамАЗ

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Камера сняла последние секунды жизни пассажира, которого на скорости снёс КамАЗ

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Видео: vk/УМВД России по Мурманской области

Жуткая авария произошла в Кольском районе Мурманской области — возле посёлка Шонгуй. Правоохранительные органы разыскивают очевидцев.

ДТП случилось 13 апреля в районе 1366-го километра трассы "Кола", а теперь в Сети появилась запись с видеорегистратора пострадавшего автомобиля. На кадрах видно, как легковушка, пытаясь увернуться от вылетевшей на встречку машины, сталкивается с КамАЗом.

В результате ДТП оказалось смертельным: погиб пассажир сбитого большегрузом "рено" — 2000 года рождения. При этом водитель, который пошёл на опасный обгон, скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители разыскивают виновника аварии и просят откликнуться ставших свидетелями катастрофы, пишет "Вечерний Мурманск".

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