В Екатеринбурге лихач специально сбил с трассы авто с бабушкой и внучкой — видео

Авария произошла 20 апреля на 20-м километре Тюменского тракта. Появившееся позже видео инцидента, снятое видеорегистратором, вызвало бурную дискуссию в Сети.

На кадрах ролика видно, как водитель ВАЗа намеренно подрезает "ладу-калину". Сначала он движется по обочине слева, а затем ударяет "ладу" в бок. Машина теряет управление и переворачивается, слетев в кювет. А виновник на всех порах скрывается с места. Автору ролика не удалось догнать лихача, он остановился и вызвал скорую.

За рулём автомобиля находилась 58-летняя бабушка, а позади сидела её девятилетняя внучка. При этом на машине был наклеен знак "Начинающий водитель", пишут "Плохие новости". Девочка пострадала и была госпитализирована, но ей удалось избежать серьёзных травм — спасло детское кресло.

Сначала в Сети принялись обвинять бабушку в том, что она совершила ошибку при перестроении. Но ситуация изменилась, когда появилось видео. Теперь на дерзкого водителя обрушилась лавина негативных комментариев.

Получается, специально догонял, чтобы спихнуть с дороги? Покушение на убийство... DedCanLiv

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