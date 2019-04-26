Мать посадили на месяц за то, что она переехала сына, отказавшегося идти в школу

36-летняя Тиффани Косаковски из Мичигана, США, полностью признала вину и была приговорена к полугоду тюрьмы, но затем срок сократили до месяца, сообщает Buzzfeed.

Мать переехала 9-летнего сына за то, что он не хотел идти в школу

Этот ужасный случай произошёл в декабре прошлого года. Тиффани привезла своего сына — 9-летнего Джулиана — в школу и отвела ко входу в здание. Но малыш упрямо не хотел идти на занятия, поэтому направился за мамой. Тиффани села в машину и медленно тронулась с места, а мальчик взялся за ручку пассажирской двери.

В ответ на это мама прибавила скорость и выкрутила руль. Малыш смог продержаться на ручке около 43 метров, но затем не выдержал и упал, попав под задние колёса машины. В итоге Джулиан получил множественные переломы и серьёзную травму головы. Мальчик неделю пролежал в коме.

Мне придётся жить с этим всю оставшуюся жизнь. Всё, что меня сейчас волнует, — это здоровье моего мальчика. Я всегда буду рядом, чтобы присматривать за ним Тиффани Косаковски

Сейчас Джулиан пришёл в себя, но ему до сих пор требуется лечение и физиотерапия. В настоящее время за мальчиком и его сестрой-близняшкой присматривает папа — Джон Родригез, который не участвовал в жизни детей пять лет. Тиффани же приговорили к месяцу тюрьмы и всего по одной статье — таковы были условия сделки.