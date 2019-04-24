Появилось видео смертельного ДТП в Воронеже, где лихач на скорости снёс автобус

Страшная авария произошла 20 апреля на перекрёстке улицы Ленинградской и Ленинского проспекта.

Спустя несколько дней после жуткого ДТП в Сети появился ролик с видеорегистратора с моментом аварии в Воронеже. На его кадрах видно, как "КИА-оптима" сносит поворачивающий влево ПАЗ с такой силой, что тот начинает вращаться на дороге. По предварительным данным, легковая машина ехала со скоростью около 200 км/ч, пишет КП со ссылкой на начальника УМВД по Воронежу Сергея Власова.

За рулём автомобиля КИА был 33-летний житель Ростовской области, водителем ПАЗа оказался 55-летний житель Новоусманского района. Оба мужчины погибли, также в результате аварии скончались две пассажирки легковушки. Автобус ехал без пассажиров. Правоохранители возбудили дело по статье "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".