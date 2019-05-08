Певец Макс Барских попал в серьёзное ДТП, разбив машину за 3 млн

29-летний украинский исполнитель изрядно напугал своих поклонников, выложив фото искорёженного автомобиля.

Макс Барских сообщил пугающую новость в "Инстаграме", где у него около миллиона подписчиков. Певец, который сейчас находится в Лос-Анджелесе, рассказал, что попал в аварию и был на грани, но ему удалось уцелеть. Он посоветовал своим поклонникам всегда пристёгиваться и отметил, что вынес из ситуации урок. Клипмейкер Алан Бадоев, комментируя ситуацию, написал, что артиста спас только ремень безопасности.

Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените всё, что имеете, и всех, кто вокруг Макс Барских

Тем не менее Барских попросил поклонников не беспокоиться, заявив, что с ним всё в порядке. Фанаты в свою очередь пожелали певцу не переживать из-за разбитого автомобиля, ведь его можно купить, в отличие от здоровья. Впрочем, расстраиваться есть из-за чего: судя по всему, это Chevrolet Camaro, стоимость которого начинается с 3 млн руб.

Макс, не пугай нас так, будь здоров taibat_a

Главное, что ты живой и здоровый! А остальное можно восстановить или купить! Береги себя! natalia_bortnik_vetkina

Напомним, что Макс Барских в том числе был участником украинской "Фабрики звёзд", снимался в кино и стал обладателем премии Муз-ТВ "Прорыв года". Среди его хитов — "Неземная", "Туманы" и "Берега".