Под Чеховом очевидцы спасли мотоциклиста, застрявшего под колёсами авто — видео

Мотоциклист получил множественные травмы различной степени тяжести. Его доставили в Чеховскую областную больницу.

На жутких кадрах ролика, снятого регистратором, видно, как легковушка сталкивается с мотоциклистом. Но машина останавливается не сразу, а протаскивает парня, попавшего под колёса. На помощь ему подоспели очевидцы, которые перевернули набок автомобиль, чтобы вытащить молодого человека, пишет РУ_ЧП.

Автоледи 1985 года рождения ехала на KIA со стороны частных домов. Она не предоставила преимущество в движении парню на "кавасаки", который ехал по главной дороге, пишет портал "Чехов-вид". Мотоциклиста доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме женщины в машине также находилась школьница в специальном удерживающем устройстве. Девочка серьёзно не пострадала.

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