На видео попало смертельное ДТП под Псковом, где легковушка влетела в эвакуатор

Страшная авария случилась в Пустошкинском районе на 441-м километре трассы Р-23.

Катастрофа произошла 22 мая. Эвакуатор двигался в сторону Петербурга, когда на встречную полосу выехал Land Rover с белорусскими номерами. На кадрах, снятых регистратором одного из очевидцев трагедии, видно, как легковой автомобиль на скорости влетает в эвакуатор лоб в лоб. Тот слетает на обочину и переворачивается.

За рулём эвакуатора находился парень 1997 года рождения из Санкт-Петербурга, пишет "Псковская лента новостей". Личность вылетевшего на встречку пока не известна. Оба водителя погибли.