Камера сняла смертельное ДТП с мальчиком, приехавшим к бабушке в деревню на лето

Трагедия произошла вечером шестого июня на улице Никольской в селе Пестрецы, Татарстан. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Страшная авария попала на камеру наблюдения. На кадрах видно, как три подростка пересекают на велосипедах дорогу возле кладбища. И один из них попадает под колёса машины, едущей сбоку. Мальчик отлетает на несколько метров.

Скорая приехала в течение пяти минут, пишет pestrecy-rt. Пострадавшего доставили в больницу, но травмы оказались настолько серьёзными, что мальчик не выжил. Отмечается, что он приезжал к бабушке с дедушкой на летние каникулы из Казани.

На подростке не было велосипедного шлема, а на его одежде —светоотражающих элементов. Водитель легковушки, предварительно, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения.

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