В Питере девушка 1,5 км везла парня на капоте, устав от его ухаживаний — видео

Необычный инцидент произошёл в Московском районе культурной столицы, изрядно удивив и очевидцев, и соцсети.

В Сети появился ролик, в котором можно увидеть почти каскадёрские трюки. Водитель снял, как автоледи везёт парня на капоте своей машины. При этом девушка сохраняет полную невозмутимость. Впрочем, как и её "пассажир", лежащий на животе. По словам очевидцев, поездка растянулась на полтора километра. Когда же девушка остановилась, её попутчик бросился к ней в салон, но та уже нажала на газ.

Видео принялись бурно обсуждать в соцсетях, пытаясь выяснить его предысторию. Некоторые предположили, что девушка так поступила с навязчивым поклонником. И оказались недалеки от истины.

Вскоре автоледи пояснила, что этот "ненормальный мальчик" и "маньячина" караулит её у дома и работы, навязывая свою дружбу, пишет 78.ru. Маме девушки даже приходилось вызывать полицию. По словам автоледи, на капот он тоже прыгнул сам, она же пыталась ехать довольно аккуратно.

Я хотела припарковаться около своего дома, он за мной поехал, прыгнул на капот. Я знаю этого человека и совершенно не хочу с ним общаться, он сумасшедший. Я ехала по своим делам и старалась его не замечать, потом он, наверное, устал и слез Автоледи

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