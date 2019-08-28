ДТП произошло на пересечении улиц Петра Метальникова и Жигуленко 26 августа, и теперь видео страшного происшествия попало в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина и женщина стоят у пешеходного перехода, пропуская машину. Вероятно подумав, что опасности больше нет, они решают перейти дорогу, несмотря на красный сигнал светофора. Пара отправилась вперёд, держась за руки, но в этот момент прямо на них вылетела легковушка.

За рулем "мазды" находился 33-летний водитель, пишет kubantv. Оба 58-летних пешехода погибли. Многие встали на защиту шофёра. Однако полностью перекладывать вину на погибших поспешили не все. В сообществе "Типичный Краснодар" отметили, что от таких ДТП спасает в том числе "успокоение трафика" и короткие красные фазы для пешеходов.

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