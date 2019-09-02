Водитель во время смертельного ДТП под Воронежем снял, как на него летит фура

Среди четырёх жертв страшного ДТП в Воронежской области на автомобильной трассе М4 "Дон" оказался в том числе 15-летний подросток.

Авария с четырьмя машинами, унёсшая жизни нескольких человек, произошла вечером первого сентября в Павловском районе. Предварительно, 57-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом, который затем влетел в два едущих навстречу автомобиля, пишут "Вести-Воронеж".

Страшный момент, когда грузовик сносит один из автомобилей и обрушивается на другой, попал на камеру видеорегистратора. В итоге погибли водитель автомобиля Nissan, 53-летний водитель "ситроена" из Владимирской области и два его пассажира: 53-летняя женщина и 15-летний подросток. Водитель грузовика и 10-летний мальчик, который находился в "ниссане", попали в больницу. Находившиеся в "опеле" не пострадали. По факту аварии полицейские возбудили уголовное дело.

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