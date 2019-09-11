Камера сняла последние секунды жизни водителя из Знаменска, влетевшего под фуру

Страшная авария произошла на 106-м километре трассы Волгоград — Астрахань в ночь на 10 сентября. За рулём пострадавшей машины находился 20-летний парень из Знаменска.

Сейчас ролик с ДТП, случившемся в Ахтубинском районе Астраханской области, стал распространяться в соцсетях. На его кадрах видно, как "Лада", мчащаяся на большой скорости, врезается в стоящий грузовик. Легковушка сминается и почти уходит под припаркованную на обочине фуру Volvo.

За рулём "Лады" находился 20-летний водитель, который от полученных травм скончался на месте. По сообщению регионального УМВД РФ, шофёр не справился с управлением, пишет "Астрахань FM". По факту ДТП начата проверка.

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