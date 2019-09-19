Звезда TikTok вела трансляцию за рулём, катаясь с друзьями, и сняла свою гибель

Страшная авария, унёсшая несколько молодых жизней, произошла в столице Пакистана Исламабаде.

Данияла Хана называли восходящей звездой соцсетей. У парня было около 200 тысяч подписчиков в TikTok и около 40 тысяч — в "Инстаграме", а его ролики быстро становились вирусными. Но блогер не подозревал, каким страшным станет его последнее видео.

Хан вёл трансляцию в дороге и снял, как он с друзьями на скорости врезается в грузовик. Авария оказалась настолько серьёзной, что блогер и трое его приятелей не смогли выбраться из неё живыми, пишет Natcour. Всем парням было от 20 до 22 лет. В ходе расследования выяснилось, что водитель машины превысил скорость, в результате чего потерял управление авто.

Страшная и преждевременная смерть парня для фанатов стала настоящим шоком. Они массово делятся своими воспоминаниями о Хане в соцсетях, выражая соболезнования семье. Также юзеры просят других быть аккуратнее на дороге, не превышать скорость и не пользоваться телефоном за рулём.

Смерть всегда рядом. Следующей минуты может не быть. Покойся с миром, Даниял Хан TheTalhaRajpoot

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