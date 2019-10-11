Инцидент произошёл в Далласе, США. 29-летний непобеждённый американский боец Эррол Спенс находился в машине один и не был пристёгнут ремнем безопасности, но произошло чудо, парню удалось легко отделаться.

На жутких кадрах с камеры наблюдения видно, как белый Ferrari 488 Spider стоимостью $300 тыс. (около 19 млн руб.) летит по улице в облаке пыли, перевернувшись несколько раз. При этом спортсмена выбросило из авто, так как он не был пристёгнут, пишет Daily Mail.

Парня срочно доставили в больницу, но, несмотря на всю тяжесть ДТП, ему крупно повезло. Он отделался лишь ушибами и рваными ранами лица, медики не обнаружили ни переломов, ни сотрясения мозга. По словам врачей, в скором времени боксёр должен полностью восстановиться, пишет Standard.

Эррол в настоящее время приходит в себя, его состояние расценивается как стабильное. Рядом с ним находится его семья. Они хотят поблагодарить всех за молитвы и добрые пожелания и чрезвычайно благодарны спасателям из Далласа Представители боксёра

Эррол Спенс — 29-летний американский профессиональный боксёр в полусреднем весе, чемпион мира, который не потерпел ни единого поражения. Спортсмен одержал 26 побед, 21 из которых — нокаутом.

Боксёр выдавал себя за другого, но об этом узнали, лишь когда он погиб на ринге