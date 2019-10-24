В Кемерове "форд" снёс молодых влюблённых, обнимавшихся на тротуаре — видео

Страшная авария произошла вечером 23 октября на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской.

18-летние парень с девушкой обнимались у пешеходного перехода, готовясь переходить дорогу, когда внезапно прямо на них вылетел "форд". На кадрах, снятых очевидцами, видно, как машина сносит молодых влюблённых. Пара взлетает в воздух и перелетает через забор, в который потом врезается легковушка.

По словам представителей ГИБДД, этой аварии предшествовала ещё одна, в результате которой "форд" и отлетел на молодую пару, пишет "Провинция.ру". Влюблённые чудом остались живы, отделавшись травмами. У девушки врачи диагностировали ушибы головы, коленки и таза и отпустили восстанавливаться домой. А молодой человек будет вынужден какое-то время провести в больнице с сотрясением мозга и переломом ноги.