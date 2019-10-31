Появилось видео жуткого лобового столкновения под Омском, где погибло 2 человека

Вчера, 30 октября, на трассе Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка произошла крупная авария, при которой пострадало восемь человек. Двое из них погибли.

В соцсетях появилось видео серьёзной аварии, произошедшей в Азовском районе Омской области. На 40-м километре трассы автомобиль Mitsubishi, в котором находилось шесть человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с "ниссаном". Водитель и женщина из первой машины погибли на месте, сообщает "Омск. Регион".

Оставшиеся пассажиры "мицубиси", как и три человека из "ниссана", были срочно доставлены в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего. Не исключено, что причиной ДТП стала резкая смена погоды: за последние два дня из-за снегопада и льда количество аварий увеличилось.

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