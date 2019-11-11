На видео попало, как в Якутии водитель снёс 14-летнего школьника, оба погибли

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Гиф © "ВКонтакте" / Crashtimes: ДТП и ЧП в России и не только

Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину, сбив насмерть 14-летнего мальчика, который поздно вечером шёл с другом в магазин.

Трагедия произошла в Алдане Республики Саха на прошедших выходных, сообщает ОМВД России по Алданскому району в своём инстаграм-аккаунте. 49-летний мужчина, управлявший "тойотой", не вписался в поворот и вылетел за ограждение. Он сбил подростка, который шёл по обочине без светоотражающих элементов на одежде, и врезался в дом.

Ребёнок погиб на месте, а водитель позже — в карете скорой помощи. Выяснилось, что мальчик с другом около полуночи шли в магазин. Поэтому сотрудники полиции напомнили, что комендантский час для лиц младше 18 лет создан как раз для таких случаев.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/gibdd_aldan/" target="_blank"><strong>gibdd_aldan</strong></a></p>

Пользователи соцсетей разделились во мнении, кто же виноват в трагедии. Кто-то утверждает, что водитель должен был сбавить скорость перед поворотом. А кто-то — что мальчику не следовало идти по обочине, хотя все пешеходные дорожки были завалены сугробами. Но большая часть людей просто выразила соболезнования семьям погибших.

Появилось видео жуткого лобового столкновения под Омском, где погибло 2 человека

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