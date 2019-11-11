На видео попало, как в Якутии водитель снёс 14-летнего школьника, оба погибли

Мужчина за рулём иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину, сбив насмерть 14-летнего мальчика, который поздно вечером шёл с другом в магазин.

Трагедия произошла в Алдане Республики Саха на прошедших выходных, сообщает ОМВД России по Алданскому району в своём инстаграм-аккаунте. 49-летний мужчина, управлявший "тойотой", не вписался в поворот и вылетел за ограждение. Он сбил подростка, который шёл по обочине без светоотражающих элементов на одежде, и врезался в дом.

Ребёнок погиб на месте, а водитель позже — в карете скорой помощи. Выяснилось, что мальчик с другом около полуночи шли в магазин. Поэтому сотрудники полиции напомнили, что комендантский час для лиц младше 18 лет создан как раз для таких случаев.

Пользователи соцсетей разделились во мнении, кто же виноват в трагедии. Кто-то утверждает, что водитель должен был сбавить скорость перед поворотом. А кто-то — что мальчику не следовало идти по обочине, хотя все пешеходные дорожки были завалены сугробами. Но большая часть людей просто выразила соболезнования семьям погибших.

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