Подруги попали в серьёзную аварию и тут же сняли вирусный ролик для TikTok

По словам Кэти Корнетти из Питтсбурга, США, это помогло ей и её друзьям справиться с шоком.

Многие молодые люди уже не мыслят свою жизнь без соцсетей и даже в экстренных ситуациях готовы делать для них контент. Так случилось и с Кэти, которая вместе с друзьями попала в аварию на извилистом шоссе. Машину занесло на повороте, когда её подруга Марисса была за рулём.

Все трое были пристёгнуты ремнями и не получили серьёзных травм, отделавшись царапинами и синяками, пишет Buzzfeednews. И когда они поняли, что всё в порядке, Кэти сняла ролик для TikTok прямо из перевернувшейся машины. Девушки веселились как могли под зажигательный трек, пока ждали полицейских.

Мы увидели, что [окно] разбилось, и посмотрели друг на друга, думая: "Ты в порядке?" А как только поняли, что всё нормально, начали смеяться. Мы лучшие друзья, и именно так мы справились вместе Кэти Корнетти

Ролик быстро стал вирусным, и некоторые пользователи поддержали девушек и оценили их подход к стрессовой ситуации. Однако многие раскритиковали любительниц соцсетей, с горечью отметив, что люди ради славы готовы пойти на всё.

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