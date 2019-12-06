Появилось видео смертельного ДТП, где перегруженная "Лада" выехала на встречку

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Гиф © Telegram-канал РУ_ЧП

В Казахстане на дороге Аркалык произошла страшная авария, в которой погибло три человека и пострадало ещё четверо, среди них — маленькие дети.

В Сети появилась запись с видеорегистратора, который находился в машине одного из участников ДТП. На кадрах видно, что водитель проезжает мимо грузовика, как вдруг перед ним появляется "Лада-Гранта", выехавшая на встречную полосу.

В результате аварии водитель "Лады", пассажирка и её годовалый ребёнок погибли на месте. Ещё четыре человека, которые находились в этой же машине, пострадали: женщина, дети трёх и десяти лет, а также мужчина, который отказался от госпитализации, сообщает "Хабар 24".

<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/urd_news" target="_blank">Бушующий мир</a></p>

Сейчас дети находятся в тяжёлом состоянии. Трёхлетний ребёнок в реанимации, а десятилетняя девочка прооперирована.

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