Появилось видео смертельного ДТП, где перегруженная "Лада" выехала на встречку

В Казахстане на дороге Аркалык произошла страшная авария, в которой погибло три человека и пострадало ещё четверо, среди них — маленькие дети.

В Сети появилась запись с видеорегистратора, который находился в машине одного из участников ДТП. На кадрах видно, что водитель проезжает мимо грузовика, как вдруг перед ним появляется "Лада-Гранта", выехавшая на встречную полосу.

В результате аварии водитель "Лады", пассажирка и её годовалый ребёнок погибли на месте. Ещё четыре человека, которые находились в этой же машине, пострадали: женщина, дети трёх и десяти лет, а также мужчина, который отказался от госпитализации, сообщает "Хабар 24".

Сейчас дети находятся в тяжёлом состоянии. Трёхлетний ребёнок в реанимации, а десятилетняя девочка прооперирована.