Супружеские ссоры — отдельный вид конфликтов. Водитель записал эмоциональный ролик для своей супруги, видимо, продолжая семейный спор.

В Сети расходится видео, где обиженный мужчина обвиняет жену в своём невезении. Он рассказал, что заглох на Кутузовском проспекте, потому что так наколдовала его возлюбленная. На кадрах видно, как мимо проносятся машины, пока автор ролика озвучивает претензии.

Вот так вот наколдовала *** [замечательно], что машина у меня заглохла. Колдунья Водитель

Однако на этом неудачи мужа "колдуньи" не закончились. Через мгновение в его "мерседес" влетело такси. Однако мужчина ничуть не удивился и отреагировал так, словно этого и ждал: "Есть, готов!" И в заключение произнёс: "Вот так вот, поняла!" Словно произошедшее должно стать наказанием для "владеющей магией" супруги. Инцидент произошёл 17 декабря, отмечает телеграм-канал РУ_ЧП.