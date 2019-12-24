Камера сняла, как в Киеве фура снесла половину авто, но водитель успел спастись

Предварительно, водитель фургона Renault заснул за рулём, выжить в страшной аварии мужчине не удалось.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как грузовик несётся прямо на легковой автомобиль, стоящий на заправке на улице Полярной в Киеве, Украина. Водитель Hyundai, который хотел заправить автомашину, успел выпрыгнуть из транспортного средства за секунду до столкновения.

Также сообщается, что грузовик при аварии задел ещё одну автомашину, которая в итоге оказалась на крыше заправки. Предположительно, водитель фуры, который ехал из города Сумы, уснул за рулём из-за долгого переезда, пишут "Факты". В результате ДТП мужчина скончался.