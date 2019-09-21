Как стать Дэдпулом: 6 секретов от личного тренера Райана Рейнольдса

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Фото © Instagram/vancityreynolds

Костюм и маска — это ещё не всё, что нужно супергерою. Чтобы обрести сверхспособности, придётся немного попотеть.

Райан Рейнольдс снялся во многих замечательных фильмах, но для роли в "Дэдпуле" ему пришлось стать настоящим супергероем

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Тренер Дон Саладино разработал для актёра методику, которая позволила за короткое время привести его в форму. Bored Panda приводит её главные принципы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vancityreynolds/" target="_blank">vancityreynolds</a></p>

Дисциплина. Достижение результатов без неё просто невозможно. Дисциплинированность не является врождённой — это навык, который нужно приобрести

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vancityreynolds/" target="_blank">vancityreynolds</a></p>

Адекватный план тренировок. Не нужно изображать из себя Геракла и бить рекорды. Чтобы не перегореть, лучше выкладываться в зале максимум на 80%

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/donsaladino/" target="_blank">donsaladino</a></p>

Качественный сон. Всем известно, что восстановление — немаловажная часть тренировочного процесса. Главное, хорошенько высыпаться

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vancityreynolds/" target="_blank">vancityreynolds</a></p>

Питание. Чтобы избавиться от лишнего веса, нужно питаться три раза в день и поддерживать баланс белков, жиров и углеводов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vancityreynolds/" target="_blank">vancityreynolds</a></p>

Свободные веса. Забудьте о тренажёрах. Если вы хотите получить качественную мускулатуру, тогда штанга, гантели и гири — это всё, что вам нужно

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/donsaladino/" target="_blank">donsaladino</a></p>

Домашние тренировки. Некоторые упражнения со свободными весами можно выполнять дома. Отсутствие возможности пойти в спортзал — не повод лениться

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vancityreynolds/" target="_blank">vancityreynolds</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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