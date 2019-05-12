Какой выросла дочь Дэниела Крэйга, что теперь ей пророчат роль девушки Бонда

26-летняя Элла Лоудон, дочь Крэйга от первого брака, уже имеет за спиной некоторое актёрское прошлое. Но самой большой мечтой для неё является роль девушки Бонда. И вот, по сообщениям СМИ, эта мечта может исполниться, сообщает Mirror.

В послужном списке Эллы уже есть модельные проекты, театральные постановки Шекспира и фильм 2018 года "Травма — это машина времени".

Девушка очень серьёзно относится к актёрской карьере, ведь её родители — Дэниел Крэйг и Фиона Лоудон — оба довольно известны в этой сфере.

Помимо отличных актёрских качеств любая, кто исполняет роль девушки Бонда, должна обладать хорошей фигурой.

Поэтому Элла часто выкладывает фото, на которых она демонстрирует длинные ноги и большую грудь, сообщает Mirror.

Хоть с мамой Эллы Дэниел Крэйг и развёлся после двух лет брака, бывшие супруги до сих пор находятся в хороших отношениях.

Элла всё так же общается с папой и даже была почётной гостьей на его свадьбе с Рэйчел Вайс, известной британской актрисой.

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