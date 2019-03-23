Дэниел Рэдклифф примерил образ Хагрида во время съёмок нового сериала

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Дэниел Рэдклифф примерил образ Хагрида во время съёмок нового сериала

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Фото: instagram/daniel9340

Время не щадит никого, и даже Гарри Поттера способно превратить в Хагрида. Но пока это просто грим.

29-летний британский актёр поделился в "Инстаграме" снимком со съёмок нового сериала "Чудотворцы". Он играет ангела в офисе у приунывшего бога в исполнении Стива Бушеми. И на селфи Дэниел странным образом похож на Хагрида из знаменитой саги о "Гарри Поттере".

<p>Слева на фото Дэниел Рэдклифф в гриме. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/daniel9340/" target="_blank"><strong>daniel9340, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/salty_samosa/" target="_blank"><strong>salty_samosa</strong></a></p>

Косматая бурая грива, длинная густая борода. Так и напрашивается вопрос: Гарри, ты ли это? Актёр пошутил по этому поводу, подписав снимок: "Когда Гарри становится Хагридом".

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/daniel9340/" target="_blank"><strong>daniel9340</strong></a></p>

Отсылка к любимым миллионами фанатов по всему миру героям не могла остаться незамеченной. Поклонники ностальгировали, признавались Гарри Поттеру в любви и, конечно, тоже шутили над образом Рэдклифа. "После стольких лет?" — "Всегда".

Ты Гагрид, Гарри

harrx.ravenclaw

"Это мой сын?!"— спросил Хагрид

portkey_

Я скучаю по тебе, Гарри Поттер

4sehat_

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