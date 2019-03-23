Дэниел Рэдклифф примерил образ Хагрида во время съёмок нового сериала

Время не щадит никого, и даже Гарри Поттера способно превратить в Хагрида. Но пока это просто грим.

29-летний британский актёр поделился в "Инстаграме" снимком со съёмок нового сериала "Чудотворцы". Он играет ангела в офисе у приунывшего бога в исполнении Стива Бушеми. И на селфи Дэниел странным образом похож на Хагрида из знаменитой саги о "Гарри Поттере".

Косматая бурая грива, длинная густая борода. Так и напрашивается вопрос: Гарри, ты ли это? Актёр пошутил по этому поводу, подписав снимок: "Когда Гарри становится Хагридом".

Отсылка к любимым миллионами фанатов по всему миру героям не могла остаться незамеченной. Поклонники ностальгировали, признавались Гарри Поттеру в любви и, конечно, тоже шутили над образом Рэдклифа. "После стольких лет?" — "Всегда".

Ты Гагрид, Гарри harrx.ravenclaw

"Это мой сын?!"— спросил Хагрид portkey_