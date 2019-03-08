Упали у всех на глазах и не знаете, как выкрутиться? Дэнни Де Вито вам в помощь

Во время пресс-конференции ведущая пригласила Де Вито на сцену. Толпа журналистов встретила актёра криками и аплодисментами, но, поднимаясь по лестнице, Де Вито не удержал равновесие и жёстко приземлился на сцену.
К нему тут же подбежали несколько ассистентов, которые и помогли актёру подняться на ноги. Зал поддержал Де Вито возгласами и аплодисментами, которые только усилились, когда актёр сгладил неловкую ситуацию шуткой.
Не очень-то эпично вышло!
Дэнни Де Вито
Но, к счастью, это падение никак не повлияло на атмосферу встречи. На протяжении всей конференции Де Вито смеялся и находился в хорошем расположении духа, с радостью отвечая на вопросы и непрерывно шутя.
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