Упали у всех на глазах и не знаете, как выкрутиться? Дэнни Де Вито вам в помощь

В Мексике недавно прошла презентация нового фильма компании Disney "Дамбо". Там с 74-летним комедийным актёром и произошёл небольшой конфуз, сообщает Daily Mail.

Во время пресс-конференции ведущая пригласила Де Вито на сцену. Толпа журналистов встретила актёра криками и аплодисментами, но, поднимаясь по лестнице, Де Вито не удержал равновесие и жёстко приземлился на сцену.

К нему тут же подбежали несколько ассистентов, которые и помогли актёру подняться на ноги. Зал поддержал Де Вито возгласами и аплодисментами, которые только усилились, когда актёр сгладил неловкую ситуацию шуткой.

Не очень-то эпично вышло! Дэнни Де Вито

Но, к счастью, это падение никак не повлияло на атмосферу встречи. На протяжении всей конференции Де Вито смеялся и находился в хорошем расположении духа, с радостью отвечая на вопросы и непрерывно шутя.