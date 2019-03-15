Любовница Петросяна похвасталась, какие дорогие подарки он купил ей на 30-летие

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Любовница Петросяна похвасталась, какие дорогие подарки он купил ей на 30-летие

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Недавно в "Инстаграме" Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, чем одарил её на юбилей известный артист. Но пользователи Сети не постеснялись и подсчитали в целом, сколько было потрачено на девушку за последнее время.

Стоит начать с того, что парочка отправилась в Арабские Эмираты. Там они решили провести отдых в роскошном пятизвёздочном отеле, который находится в лучшем районе столицы. Петросян и Брухунова арендовали номер люкс, неделя пребывания в котором стоит примерно 200 тысяч рублей. В ресторане отеля влюблённые и отпраздновали 30-летие Татьяны, наслаждаясь кулинарными изысками шеф-повара, пишет Starhit.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova</a></p>

Однако Дубай известен не только пляжами и фешенебельными отелями, но и потрясающим шопингом. Брухунова призналась, что обожает ходить по магазинам известных брендов, но особую симпатию питает к украшениям дома Chanel.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova</a></p>

Каждый раз, когда оказываюсь в Эмиратах, приобретаю себе брошь из лимитированной коллекции. Здесь совсем другой выбор, лучше, чем в Москве и даже в Европе

Татьяна Брухунова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova</a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/" target="_blank">petrosyanevgeny</a></p>

Цены на украшения Chanel варьируют от 70 до 700 тысяч рублей — в зависимости от материала. Однако Татьяна не раскрыла, какую именно брошь приобрела, поэтому фанатам остаётся пока только гадать.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova</a></p>

Зато стало известно, какую именно сумочку известного бренда Dior захотела приобрести девушка. Стильный аксессуар нежно-розового цвета обошёлся Татьяне в 100 тысяч рублей. По самым скромным подсчётам, можно сказать, что 30-й день рождения помощницы Петросяна удался на славу.

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