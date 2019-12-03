Стало известно, сколько любовница Петросяна тратит на себя любимую за один день

Помощница артиста Татьяна Брухунова, которую называют его любовницей, предпочитает не мелочиться.

В сентябре Петросян и Татьяна ездили в романтическое путешествие в Париж, на которое потратили полмиллиона. Но и на родине девушка ведёт красивую жизнь. Так, у Брухуновой — две квартиры в Москве и коллекция дорогих украшений и аксессуаров.

Девушка любит демонстрировать на своей страничке в "Инстаграме" разные наряды, рассказывая про особенности своего недешёвого гардероба. Например, на образ с зелёным пальто Татьяна потратила около 100 тыс. рублей, приобретя вещи у дизайнера Алёны Ахмадуллиной и кольцо от Dior за 30 тыс. рублей.

Недавно помощница Евгения Вагановича вернулась из поездки в Армению, чью кухню высоко оценила. А в столице Брухунова ходит обедать в гостиницу "Националь", ресторан "Dr. Живаго". В качестве мест для шопинга девушка выбирает ГУМ и ЦУМ, а для передвижения по городу пользуется в основном такси. И тратит за свой насыщенный день около 130 тысяч рублей, не обращая внимания на комментарии в соцсетях, пишет "Экспресс-газета".

Я живу полной жизнью и счастлива! Так какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит! Татьяна Брухунова

Петросян спустил полмиллиона на романтическую поездку в Париж с любовницей