Стало известно, сколько любовница Петросяна тратит на себя любимую за один день

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Фото © Instagram / bruhunova, petrosyanevgeny

Помощница артиста Татьяна Брухунова, которую называют его любовницей, предпочитает не мелочиться.

В сентябре Петросян и Татьяна ездили в романтическое путешествие в Париж, на которое потратили полмиллиона. Но и на родине девушка ведёт красивую жизнь. Так, у Брухуновой — две квартиры в Москве и коллекция дорогих украшений и аксессуаров.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova,</a> <a href="https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/" target="_blank">petrosyanevgeny</a></p>

Девушка любит демонстрировать на своей страничке в "Инстаграме" разные наряды, рассказывая про особенности своего недешёвого гардероба. Например, на образ с зелёным пальто Татьяна потратила около 100 тыс. рублей, приобретя вещи у дизайнера Алёны Ахмадуллиной и кольцо от Dior за 30 тыс. рублей.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova</a></p>

Недавно помощница Евгения Вагановича вернулась из поездки в Армению, чью кухню высоко оценила. А в столице Брухунова ходит обедать в гостиницу "Националь", ресторан "Dr. Живаго". В качестве мест для шопинга девушка выбирает ГУМ и ЦУМ, а для передвижения по городу пользуется в основном такси. И тратит за свой насыщенный день около 130 тысяч рублей, не обращая внимания на комментарии в соцсетях, пишет "Экспресс-газета".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank">bruhunova</a></p>

Я живу полной жизнью и счастлива! Так какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит!

Татьяна Брухунова

Петросян спустил полмиллиона на романтическую поездку в Париж с любовницей

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