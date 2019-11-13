Плющенко сорвался прямо на сцене, заявив при жене, что этот вечер — наказание

Слухи о разладе в знаменитой семье начали появляться уже давно, но в этот раз Евгений Плющенко добавил поводов для волнений. На фото и видео с церемонии 37-летний фигурист выглядит устало и расстроенно, явно не желая там находиться. Во время награждений он говорил неохотно и невпопад, обрывая длинные речи жены и максимально приближая момент, когда можно будет сбежать со сцены.
На видео, выложенном Яной Рудковской в "Инстаграме", ведущий вечера Иван Ургант не выдерживает и привлекает внимание к поведению фигуриста. Он замечает, что все очень любят и рады видеть Плющенко, а он всё время пытается сбежать со сцены. "Ты как будто какое-то наказание отбываешь", — шутит Ургант. Но вместо того, чтобы посмеяться и замять тему, олимпийский чемпион отвечает, что всё так и есть.
Я действительно отбываю наказание. Это факт, я очень рад вас видеть, но я отбываю наказание
Евгений Плющенко
Не секрет, что фигурист уже давно не испытывает особой любви к шумным вечеринкам и торжественным вечерам, но посещает их по принуждению жены. 44-летняя продюсер считает и светские рауты, и съёмки необходимыми для популярности и успеха, чем немало утомляет домашних. Буквально на днях сын пары — 6-летний Саша — устроил настоящий скандал, отказываясь сниматься для очередного проекта матери.