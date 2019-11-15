Стало известно о любовнице Плющенко, которую он содержит уже больше двух лет

Такой шокирующей информацией поделился коллега известного фигуриста, пожелавший, по очевидным причинам, остаться неизвестным.

В последнее время Сеть бурлит от слухов и предположений насчёт не такой уж и счастливой семьи Плющенко и Рудковской, как раньше казалось. Из-за нового реалити-шоу Яны стало слишком очевидно, что отношения пары находятся в напряжённом состоянии. А недавно фигурист честно высказал всё, что думал, прямо со сцены во время церемонии.

Такую вспышку коллега Евгения Плющенко объяснил постоянным стрессом. Ведь тяжело жить на две семьи, даже если особенно и не скрываешься. Загородный дом чемпиона, в котором он проводит большую часть времени, находится под Санкт-Петербургом. И по совершенной случайности любовница, с которой фигурист встречается около двух с половиной лет, проживает в том же городе, пишет "Стархит".

Женя обеспечивает и свою новую девушку, и её семью, и семью Яны. Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на всё и расставил точки над i. Но они оба — люди публичные, наверное, это не так просто сделать Анонимный коллега Плющенко

Масла в огонь ещё подливают собственные признания Рудковской в том, что они с мужем совершенно разные люди. Яна постоянно находится в центре внимания, а Евгений любит тихий отдых вдали от всех. Видимо, именно такую спокойную девушку себе и нашёл фигурист.

Плющенко сорвался прямо на сцене, заявив при жене, что этот вечер — наказание