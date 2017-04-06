Четырёхлетний сын Евгения Плющенко исполнил для отца калинку-малинку на льду

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Четырёхлетний сын Евгения Плющенко исполнил для отца калинку-малинку на льду

1970

В Москве открыла свои двери Академия фигурного катания — Angels of Plushenko под руководством прославленного фигуриста Евгения Плющенко, в конце марта объявившего о завершении спортивной карьеры. Поздравить фигуриста с открытием академии пришёл практически весь светский бомонд Москвы и представители бизнес-элиты. На торжестве, которое расположилось на декорированной половине ледового катка, были замечены миллиардер Борис Ротенберг с женой Кариной, супруга олигарха Ивана Стрешинского — Наталья Давыдова, бывший худрук Большого театра Сергей Филин и многочисленные звёзды шоу-бизнеса: певица Валерия с Иосифом Пригожиным, Эвелина Блёданс с сыном Семёном, певица Жасмин и другие. Многие гости Плющенко и Рудковской пришли с детьми — каждого гостя пара встречала лично.

<p>Евгений Плющенко с сыном Сашей</p><p>Фото: L!FE</p>

После традиционного фуршета гостей пригласили за щедро накрытые столы, установленные прямо на катке. Ледовое шоу началось с минуты молчания в память погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга.

<p>Александр Плющенко</p><p>Фото: L!FE</p>

Настоящим сюрпризом для собравшихся стало выступление начинающего фигуриста — четырёхлетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра. Наследник чемпиона закружил на льду свою юную напарницу под легендарную "Калинку-малинку", чем вызвал восторг и умиление собравшихся. Друзья родителей Саши Плющенко сопроводили выступление фигуриста криками "Браво!".

<p>Яна Рудковская</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Борис Ротенберг с женой Кариной, Яна Рудковская и Наталья Давыдова</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Евгений Плющенко</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Наталья Давыдова</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Валерия</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Сергей Филин</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Эвелина Блёданс с сыном Семёном</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Жасмин</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Борис Ротенберг и Евгений Плющенко</p><p>Фото: L!FE</p>

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